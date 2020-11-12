القوات العراقية تشرع بحملات تفتيش في محافظات عدّة وتطيح بـ"إرهابيين"

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الخميس، عن شروع القوات العراقية بحملات تفتيش كبيرة لعدد من القرى بمحافظات ديالى والانبار وصلاح الدين، مشيرة إلى الإطاحة بـ"إرهابيين" وفق معلومات استخبارية.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية في قيادة عمليات ديالى ومن خلال فرقة المشاة الخامسة ومديرية شرطة ديالى، نفذت واجبا لمداهمة وتفتيش المناطق والقرى التالية (قرية زبيدات - قرية أم الكطن - قرية أبو تينة - قرية جميل الخضير - قرية البيجات - قرية الخوالص - قرية خليل الحسناوي – منطقة سرياتة - قرية خراب - قرية الصوكعة - قرية النقيب - قرية البياع - قرية ابراهيم المذكور)".

وأوضحت أن "هذا الواجب يهدف لإلقاء القبض على الإرهابيين وتدمير أوكارهم وفرض الأمن والاستقرار فيها".

وفي بيان آخر أشارت الخلية إلى أن "قيادة عمليات الانبار من خلال الفرقة العاشرة ولواء مغاوير القيادة ومديرية افواج الطوارئ و أفواج الحشد العشائري الانبار معززة بعناصر من الوكالات الأمنية ومفارز المعالجة شرعت بتفتيش مناطق "وادي ثميل - الحي الصناعي" لإلقاء القبض عـلى المطلوبين وتدقيق العوائل وتحقيق الامن والاستقرار في هذه المناطق".

وإلى صلاح الدين حيث قالت الخلية إن "قيادة عمليات سامراء من خلال لواء مغاوير القيادة وسرية المشاة الالية و لواء 41 ( حشد شعبي) والقطعات الملحقة بها وبأسناد طيران الجيش شرعت بواجب مداهمة وتفتيش منطقة تل الذهب الى منطقة المزاريع لغرض القاء القبض على المطلوبين وافشال نواياهم باستهداف القطعات الامنية والمواطنين وفرض سلطة القانون".

وأوضحت أن "هذا الواجب أسفر عن العثور على وكر لعصابات داعش الارهابي في منطقة تل الذهب يحتوي على (23) قنبرة هاون 60 ملم و3 صواريخ SBG9 وحشوتين رمانة حراريةو صمام مدفع 57 - وعبوة بلاستيكية C4 20 وعبوة ناسفة) وقد تم تفجيرها من قبل مفرزة هندسة ميدان دون حادث يذكر".

وفي ذات المحافظة نوه البيان إلى أن "قوة من فوج مغاوير قيادة فرقة الرد السريع ووفقاً لمعلومات استخبارتية دقيقة، ألقى القبض على احد المطلوبين للقضاء وفق المادة ٤ ارهاب في قضاء الطوز، حيث اتخذت بحقه الاجراءات القانونية اصوليا، كما تمكن الفوج ذاته من القبض على احد المطلوبين للقضاء وفق المادة ٤٠٦ واخرى خطف في قضاء طوز خرماتو بمحافظة صلاح الدين، وقد تم التعامل معه لإكمال أوراقه التحقيقية".

من جانبه أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان أن "قوة من جهاز مُكافحة الإرهاب، القت القبض على أحد الإرهابيين المُنتمين لعصابات داعـش الإرهابية" شرقي مدينة الموصل" بعد التوصل أليه جراء معلومات أدلى بها المواطنين لإستخبارات جهاز مُكافحة الإرهاب".