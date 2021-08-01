القوات العراقية تشتبك مع متسللين من سوريا وتقتل أحدهم

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في نينوى، يوم الاحد، بإحباط محاولة تسلل جديدة عبر الحدود العراقية السورية، وقتل أحد المتسللين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان شرطة الحدود احبطت محاولة تسلل لسوريين من الاراضي السورية الى العراقية ضمن الحدود الادراية لمحافظة نينوى.

وبين أن شرطة الحدود قتلت احد المتسللين بعد الاشتباك معه لكن رفاقه عادوا الى الاراضي السورية، مشيرا الى انه تم نقل جثة القتيل الى دائرة الطب العدلي بالموصل.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية عن إجباط تسللاً لاربعة أشخاص من سوريا الى غربي نينوى.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "باستخدام الكاميرات الحرارية شوهد تحرك لعدة أشخاص يحاولون اجتياز الساتر الحدودي مع سوريا بالقرب من قرية الشعلان التابعة الى ناحية ربيعة غربي نينوى".

وبينت "وعلى اثر ذلك قامت مفارز شعبة الاستخبارات أعلاه وبإسناد قوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة 71 بنصب كمين محكم للأشخاص حال اجتيازهم الحدود وهو ما قاموا به وتم إلقاء القبض عليهم حيث تبين أنهم أربعة اشخاص من حملة الجنسية السورية".