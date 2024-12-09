القوات العراقية تشتبك مع "إرهابي" في الفلوجة وتفقد ضابطاً

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بأن قوات الأمن العراقية اشتبكت مع "إرهابي" مطلوب للقضاء في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار وفقدت ضابطاً برتبة مقدم.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الأجهزة الأمنية اشتبكت مع أحد المطلوبين وفق المادة 4/ إرهاب في مدينة الفلوجة، حيث قام المطلوب بإطلاق النار على القوة الأمنية، ما أدى إلى مقتل ضابط برتبة مقدم، وإصابة أحد المنتسبين.

وأضاف، أن الاشتباك انتهى بمقتل الإرهابي، مشيرا الى أن القوات الامنية شرعت بعملية تفتيش في المنطقة.