القوات العراقية تشتبك مع انتحاري وتتمكن من قتله شمالي بغداد

شفق نيوز/ قالت قيادة عمليات بغداد يوم الأحد إن قواتها تمكنت من قتل انتحاري بتنظيم داعش كان يرتدي حزاما ناسفا خلال عملية أمنية نفذتها شمالي العاصمة العراقية.

وقالت القيادة في بيان اليوم، "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد، نفذت قوة مشتركة من اللواء (٥٩) فرقة المشاة السادسة، وأفواج مغاوير قيادة عمليات بغداد عملية مداهمة لأحد أوكار تنظيم داعش".

وأضاف البيان أن القوة المشتركة "تمكنت خلال (العملية) من قتل إرهابي وتفكيك الحزام الناسف الذي كان يرتديه، صباح اليوم"، مشيرة إلى أن "العملية مازالت مستمرة".