القوات العراقية تسيطر على "ترانزيت" داعش وتعلن إمكانية تحويلها لموقع سياحي

شفق نيوز/ أفاد قائد أمني يوم الجمعة بفرض السيطرة التامة على جزيرة "كنعوص" الحيوية بين محافظتي نينوى وصلاح الدين والتي اعتبرها محطة إستراحتة وتوزيع عناصر تنظيم بين 4 محافظات.

وقال قائد عمليات نينوى للحشد الشعبي خضير المطروحي لوكالة شفق نيوز، إن جزيرة "كنعوص" تُعد محطة إستراحة وإنطلاق وتوزيع لعناصر داعش "ترانزيت" بين 4 محافظات كركوك وصلاح الدين ونينوى واطراف اربيل في قضاء مخمور، مؤكدا "انجاز 55% من عمليات تجريف الاشجار والأدغال و85% من عمليات التفتيش والتطهير من أي الغام او متفجرات".

وكشف عن العثور على مضافات كبيرة لداعش وانفاق وكهوف كانت ملاذات وقواعد تُدار من خلالها الهجمات الارهابية لداعش"، مبينا ان "كنعوص محطة لاعداد وتوزيع ادوار ماكنة داعش الحربية في عدة محافظات".

وتابع المطروحي ان "جميع عناصر داعش هربوا عبر منافذ عديدة ولم يتم رصد او قتل أي عنصر منهم منذ انطلاق العمليات في التاسع عشر من الشهر الحالي وحتى الآن".

واشار قائد عمليات الحشد الى ان جزيرة كنعوص اصبحت تحت السيطرة المطلقة ومسيطر عليها بالكامل بعد نصب جسرين لعبور العجلات والآليات الى جانب تحولها الى مصدر رزق لإصحاب المهن الخاصة بصناعة وتجارة "الفحم" , وهي مؤهلة لتصبح موقعا سياحيا مستقبلا".

وتقع "الجزيرة" جنوب الموصل، وهي مسطحات مغطاة بالأشجار بين أفرع من نهر دجلة ويقول القادة العسكريون في المنطقة إن عناصر التنظيم يستغلون "تعقيدها الجغرافي" لشن هجمات منها باتجاه القوات العسكرية المرابطة في المنطقة.

ويقسم السكان المحليون الجزر إلى جزيرتي "كنعوص الكبيرة وكنعوص الصغيرة".