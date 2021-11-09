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القوات العراقية تدمر أوكاراً لداعش في صلاح الدين وتضبط مخدرات بالأنبار

Category: أمـن

Date: 2021-11-09T15:41:59+0000
القوات العراقية تدمر أوكاراً لداعش في صلاح الدين وتضبط مخدرات بالأنبار

شفق نيوز/ دمرت القوات البرية، يوم الثلاثاء، أوكاراً وأنفاقاً لداعش في صلاح الدين، في حين عثرت مديرية الاستخبارات العسكرية على مخدرات داخل 7 أكياس في الأنبار.

وقالت خلية الاعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بمتابعة من قبل قيادة القوات البرية و بعد ورود معلومات استخبارية من مديرية الاستخبارات العسكرية بوجود اوكار وانفاق في جبل مكحول، خرجت قوة من لواء المشاة الواحد والتسعون ضمن قيادة عمليات صلاح الدين بواجب بحث و تفتيش".

وأضافت "اسفرت العملية عن العثور على ٧ مخابئ وانفاق تحتوي في داخلها على ملابس قندهارية وحقائب عدد ٢ تحتوي على سجلات تعود لعصابات داعش الإرهابي و مجموعة قداحات وذاكرة خارجية (فلاش) وحزام ناسف، بالاضافة الى ٧ رمانات يدوية، حيث تم تدمير الانفاق والمواد من قبل القوة المذكورة".

وفي بيان ثانٍ أوضحت الخلية أنه "وفقاً لمعلومات دقيقة، تمكنت قوة مشتركة من الاستخبارات العسكرية ولواء المشاة ١٨ ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ، من العثور على ٧ أكياس بداخلها كميات من الحبوب المخدرة في منطقة الضبعة في محافظة الأنبار ، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

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