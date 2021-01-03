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القوات العراقية تحبط مخططا لداعش وتطيح بعصابة بعد اشتباك مسلح

Category: أمـن

Date: 2021-01-03T08:18:02+0000
القوات العراقية تحبط مخططا لداعش وتطيح بعصابة بعد اشتباك مسلح

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الاحد، عن إحباط القوات العراقية هجمات إرهابية كان ينوي تنظيم داعش القيام بها في محافظة كركوك، كما تمكنت قوات أخرى من القبض على متهمين بالقتل والتسليب والمتاجرة بالمخدرات بعد تبادل إطلاق نار معهم في ميسان.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناءً على معلومات جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتنسيق مع قوة من اللواء ١٨ بالفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية، تحركت مفرزة من مخابرات كركوك مع قوة من اللواء ١٨ الى منطقة وادي زغيتون التابعة لناحية الرشاد - قضاء داقوق، وتمكنت من تدمير وكر  لعصابات داعش".

وأوضحت أن "الوكر كان يستخدم للإعداد لتنفيذ أعمال إرهابية، حيث عثرت بداخلها على مواد غذائية وبطاريات شحن وعاكسات كهربائية واسلاك كهربائية وأدوات للطبخ".

من جانبها قالت مديرية شرطة ميسان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز شعبة مكافحة إجرام البلدة بالتعاون مع قوة سوات في المحافظة تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتهمين يشكلون عصابة قتل وتسليب وترويج المواد والحبوب المخدرة"، موضحة  أن "عملية القبض تمت وفق مذكرات صادرة عن الجهات القضائية واستنادا لمعلومات أفادت حول مكان تواجدهم".

وأضافت أن "القوات الأمنية تصدت للعصابة وألقت القبض على أفرادها بعد تبادل لإطلاق النار معهم، مشيرة إلى "قيامها بإحالتهم إلى الجهات المعنية لغرض إكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

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