القوات العراقية تحبط عملية تهريب آلاف الدولارات مع مبلغ كبير من العملة المحلية

شفق نيوز/ اعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، يوم السبت، القبض على ثلاث متهمين بحوزتهم مبلغ من المال يصل إلى قرابة 130 الف دولار، وكذلك مبلغ كبير من الدينار العراقي كانوا يرومون تهريبها الى شمال العراق.

وقالت الوكالة في بيان اليوم، إنها باشرت باتخاذ اجراءات صارمة للحد من تهريب العملة من خلال تدقيق الوافدين الى شمال العراق.

ووفقا للبيان فإنه نتج عن تلك الاجراءات القبض على ثلاث متهمين في ديالى يرومون

تهريب مبلغ من المال يقدر (128،500)الف دولار امريكي متجهين بمبلغ الى المحافظات الشمالية، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه