سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

القوات العراقية تحبط تسللا ارهابيا من سوريا الى سنجار بعد اشتباكات

Category: أمـن

Date: 2021-03-14T07:34:37+0000
القوات العراقية تحبط تسللا ارهابيا من سوريا الى سنجار بعد اشتباكات

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم الأحد، عن إحباط تسلل لمجموعة إرهابية من سوريا إلى سنجار، مشيرة إلى حدوث اشتباكات ووقوع ضحية.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من الفوج الثالث اللواء السادس في قيادة حدود المنطقة السادسة تصدت ليلة امس ، الى محاولة تسلل من قبل مجموعة ارهابية لغرض العبور من الجانب السوري باتجاه الاراضي العراقية في "منطقة الدوكجي الحدودية غرب جبل سنجار".

وأضافت "في الوقت ذاته ، اشتبكت قواتنا البطلة مع مجموعة ارهابية اخرى من داخل الاراضي العراقية في جبل سنجار بعد ان قامت بفتح النار باتجاه الفوج ذاته واستمر الاشتباك مدة نصف ساعة تم خلاله ايقاف عمليه التسلسل وهروب المجموعة الارهابية باتجاه الاراضي السورية".

وأوضحت القيادة أن "قوة أخرى من قطاعات الحدود قامت بملاحقة العناصر الموجودة على جبل سنجار ومعالجتهم بمختلف الاسلحة ، وقد لاذت هذه العناصر الارهابية بالفرار ، حيث  ادى الحادث الى استشهاد احد منتسبي الفوج الثالث اللواء السادس".

وتابعت أن "قيادة العمليات المشتركة وجهت قيادة عمليات غرب نينوى بتقديم الدعم والاسناد الى جميع المخافر الحدودية على طول الحدود مع تأمين اسناد جوي لجميع القطعات في الوقت المناسب من قبل طيران الجيش والقوة الجوية".

related

المدرسي يكشف حقيقة حرق مكاتب المرجعية الدينية

Date: 2019-11-27 21:41:43
المدرسي يكشف حقيقة حرق مكاتب المرجعية الدينية

إحباط مخطط "إرهابي" خطير لاستهداف بغداد وكوردستان وعدد من المحافظات

Date: 2020-05-31 08:25:47
إحباط مخطط "إرهابي" خطير لاستهداف بغداد وكوردستان وعدد من المحافظات

"خلية الصقور" تطيح بـ"إرهابي خطير" نفذ عمليات تفجير بالنجف في 2013

Date: 2021-01-17 11:30:57
"خلية الصقور" تطيح بـ"إرهابي خطير" نفذ عمليات تفجير بالنجف في 2013

الكاظمي يعيّن رئيساً جديداً لأركان الجيش

Date: 2020-05-08 20:11:17
الكاظمي يعيّن رئيساً جديداً لأركان الجيش

محتجون يحرقون مبنى مجلس محافظة كربلاء

Date: 2019-10-27 21:08:57
محتجون يحرقون مبنى مجلس محافظة كربلاء

موقع امريكي: واشنطن تدرس إغلاق سفارتها في بغداد

Date: 2020-12-23 20:37:36
موقع امريكي: واشنطن تدرس إغلاق سفارتها في بغداد

قتيل قرب جسر الاحرار ومحتجون يغلقون شارعاً في بغداد

Date: 2019-11-05 20:45:00
قتيل قرب جسر الاحرار ومحتجون يغلقون شارعاً في بغداد

مقتل ستة اشخاص بينهم ثلاثة اشقاء بنزاع عشائري جنوب العراق

Date: 2019-09-19 12:17:16
مقتل ستة اشخاص بينهم ثلاثة اشقاء بنزاع عشائري جنوب العراق