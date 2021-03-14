القوات العراقية تحبط تسللا ارهابيا من سوريا الى سنجار بعد اشتباكات

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم الأحد، عن إحباط تسلل لمجموعة إرهابية من سوريا إلى سنجار، مشيرة إلى حدوث اشتباكات ووقوع ضحية.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من الفوج الثالث اللواء السادس في قيادة حدود المنطقة السادسة تصدت ليلة امس ، الى محاولة تسلل من قبل مجموعة ارهابية لغرض العبور من الجانب السوري باتجاه الاراضي العراقية في "منطقة الدوكجي الحدودية غرب جبل سنجار".

وأضافت "في الوقت ذاته ، اشتبكت قواتنا البطلة مع مجموعة ارهابية اخرى من داخل الاراضي العراقية في جبل سنجار بعد ان قامت بفتح النار باتجاه الفوج ذاته واستمر الاشتباك مدة نصف ساعة تم خلاله ايقاف عمليه التسلسل وهروب المجموعة الارهابية باتجاه الاراضي السورية".

وأوضحت القيادة أن "قوة أخرى من قطاعات الحدود قامت بملاحقة العناصر الموجودة على جبل سنجار ومعالجتهم بمختلف الاسلحة ، وقد لاذت هذه العناصر الارهابية بالفرار ، حيث ادى الحادث الى استشهاد احد منتسبي الفوج الثالث اللواء السادس".

وتابعت أن "قيادة العمليات المشتركة وجهت قيادة عمليات غرب نينوى بتقديم الدعم والاسناد الى جميع المخافر الحدودية على طول الحدود مع تأمين اسناد جوي لجميع القطعات في الوقت المناسب من قبل طيران الجيش والقوة الجوية".