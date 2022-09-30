القوات العراقية تحاصر انتحاريين داخل أنفاق جنوبي نينوى

شفق نيوز/أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الجمعة، بمحاصرة قوات جهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي انتحاريين داخل أنفاق بأطراف قضاءي الحضر وبادوش جنوب مدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "4 ألوية من الحشد الشعبي( اللواء ٤٤ انصار المرجعية واللواء ٣٠ -و اللواء ٢١ - واللواء ٢٥) يحاصرون الان عناصر انتحارية من داعش متحصنين بالأنفاق في جزيـرة الحضـر جنوبي نينوى".

وبالتزامن مع حصار الحشد ترابط قوات جهاز مكافحة الارهاب في جبال بادوش جنوبي نينوى لمحاصرة عناصر انتحارية من داعش داخل الانفاق، بحسب المصدر الذي قال إن "مكافحة الارهاب أطلقت النداء بمكبرات الصوت تدعو عناصر داعش لتسليم انفسهم ولم يستجيبوا".

وتابع، ان "قوات مكافحة الارهاب استخدمت الاطارات المحروقة ووضعتها في بوابات الانفاق الان من اجل اخراج الانتحاريين وان العملية مستمرة".

من جانبها، اعلنت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، الجمعة، عن نتائج العملية الأمنية الواسعة التي نفذتها قطعات قيادة العمليات بالاشتراك مع قطعات الجيش العراقي والوكالات الامنية والاستخبارية لتطهير مناطق شرق وادي الثرثار جنوب الحضر.

وقال مدير العمليات احمد الأسدي بحسب الموقع الرسمي للحشد الشعبي، إن "قيادتنا شرعت بعملية أمنية واسعة، فجر اليوم، بالاشتراك مع قطعات الجيش العراقي المتمثلة بالفرقة 20 والوكالات الامنية والاستخبارية ومعاونية الاستخبارات والمعلومات ومديرية الطبابة والهندسة العسكرية ومكافحة المتفجرات ومقاومة الدروع والاستخبارات وألوية ( 21 ، 25 ، 30 ، 44 ) وفوج المهمات الخاصة واقسام الاستخبارات والعمليات لقيادة العمليات".

وأضاف الأسدي، أن "العملية الواسعة جاءت للبحث عن فلول المجاميع الإرهابية وتجفيف منابع الإرهاب في جزيرة نينوى نظرا لأهمية موقعها الممتدة بين محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار".

وتابع، أن "قواتنا تمكنت من تدمير وهدم خمسة انفاق والعثور على ثلاث مضافات للعصابات الاجرامية عثر بها على مواد متفجرة وارزاق جافة، حيث تم معالجتها من قبل الجهد الهندسي لقواتنا والاستيلاء على دراجة كان يستخدمها العدو لتنفيذ عملياته الاجرامية ضد المواطنين والقوات الأمنية".

وشرعت قوة أمنية واخرى من من الحشد الشعبي، في وقت سابق من اليوم، بعملية للقضاء على فلول داعش المتحصنين بالأنفاق في جزيرة الحضر جنوب الموصل بمحافظة نينوى.

وتمثلت قوة الحشد في الألوية 21، 25، 44 ومعاونية الاستخبارات والمعلومات، وقوة من الجيش وجهاز الأمن الوطني.

وتهدف العملية للقضاء على عدة أهداف تتمثل بالأنفاق التي تتحصن فيها فلول داعش، عقب ضربة جوية امس قتل فيها سبعة دواعش وخرجت اليوم القوة للقضاء على ما تبقى منهم.

وتمكنت قوات اللواء 44 بالحشد الشعبي في 18 أيلول الحالي من قتل سبعة “دواعش” إرهابيين بعد محاصرة نفق لهم في جزيرة الحضر بمحافظة نينوى.