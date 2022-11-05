القوات العراقية تجهز على "أمير بادوش" ومفرزته الارهابية في نينوى

شفق نيوز/ تمكنت القوات العراقية، يوم السبت، من قتل ما يسمى "أمير قاطع بادوش" ومفرزته الإرهابية وضبطت أحزمة ناسفة واسلحة في نينوى.

وقالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بإشراف مباشر من قبل وزير الداخلية، وبجهد استخباري مميز، ووفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بالتعاون مع قيادة العمليات المشتركة وقوة من قيادة عمليات نينوى، من تحديد أحد الاوكار الإرهابية التابعة لما يسمى قاطع جبال بادوش ضمن محافظة نينوى، حيث تم تشكيل فريق عمل مختص من ابطال وكالة الاستخبارات ومداهمة الوكر وهو عبارة عن نفق بطول 15 متراً بعد ان تم اغلاق جميع منافذه الخمسة وأثناء المداهمة تم الاشتباك مع عناصر عصابات داعش المتواجدين داخل الوكر وقتل الإرهابي ما يسمى أمر قاطع بادوش ( ع. ح. ع) ومفرزته الإرهابية المكونة من عنصرين".

كما عثرت القوة وفقا للبيان على "احزمة ناسفة واسلحة خفيفة".