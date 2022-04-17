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القوات العراقية الخاصة تنفذ إنزالاً جوياً وتضرب طوقاً على منطقة تأوي "إرهابيين" بكركوك

Category: أمـن

Date: 2022-04-17T08:49:40+0000
القوات العراقية الخاصة تنفذ إنزالاً جوياً وتضرب طوقاً على منطقة تأوي "إرهابيين" بكركوك

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الأحد، عن تنفيذ القوات العراقية الخاصة إنزالاً جوياً على منطقة تأوي "إرهابيين" في محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "ضمن عملية ”المطرقة الحديدية” ، نفذت القوات الخاصة العراقية عملية انزال قوات محمولة جوا لتفتيش منطقة الجال جنوبي كركوك احدى المناطق النائية بواسطة طائرات النقل التابعة لطيران الجيش، حيث تمكنت قوة الصولة الاولى من تطويق المنطقة بشكل محكم تلتها عمليات انزال متعددة فوق الموقع والذي يعتبر من المناطق الوعرة جدا والتي لا تتمكن الاليات من الوصول اليه ولازال الواجب مستمرا".

وأكدت الخلية أن "القوات الخاصة تنفذ عمليات نوعية في متابعة اماكن تواجد الارهابيين الذين لن يكون لهم أي مأوى من صولات رجالنا الأبطال وفي أي منطقة مهما كانت طبيعة تضاريسها الارضية".

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