القوات الخاصة العراقية تشرع بعمليات واسعة في ديالى لتعزيز الأمن والاستقرار بالمحافظة

شفق نيوز/ شرعت القوات الخاصة العراقية، يوم الجمعة، بعمليات واسعة في ديالى لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق المحافظة.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول عبدالله في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "القوات الخاصة العراقية نفذت سلسلة من الواجبات والمهام، أسفرت عن إلقاء القبض على أحد المطلوبين للقضاء، وضبط عدد من الأسلحة المختلفة وأجهزة اتصال وطائرة مسيرة، فضلا عن عجلات ودراجات نارية مخالفة".

واضاف "كما ستقوم هذه القوات بالتعامل الفوري وحجز أي قوة غير مرخصة تحمل الأسلحة خارج إطار القانون".

من جهتها ذكرت وزارة الدفاع أن "القطعات الأمنية باشرت بتنفيذ عمليات بحث وتفتيش واسعة لفرض الأمن وملاحقة المطلوبين في محافظة ديالى، إذ تمكنت قطعات قيادة فرقة القوات الخاصة من إلقاء القبض على المتهم (ص.م) وضبط بنادق كلاشنكوف عدد 4، وبندقية m 16، وأجهزة اتصال ومسدسات ودراجات نارية وطائرة مسيرة، وما زالت العملية مستمرة ضمن محافظة ديالى".