القوات التركية تنفذ عملية "نسر الشتاء" في العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية يوم الأربعاء تنفيذ عملية جوية باسم "نسر الشتاء" ضد مقاتلي حزب العمال الكوردستاني في مناطق المالكية ـ ديريك، وسنجار وقراجق، التي يستخدمونها قواعد لهم شمالي العراق وسوريا.

وأفادت الوزارة في بيان، أن العملية تهدف إلى "تحييد" عناصر "بي كا كا / ك ج ك / ي ب ك" وغيرهم، والقضاء على الهجمات التي تنطلق من شمال العراق وسوريا "التي تستهدف المواطنين وقوات الأمن، وضمان أمن الحدود".

وأضافت: "تماشيا مع حق الدفاع عن النفس المنبثق عن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، تم تنفيذ عملية نسر الشتاء الجوية ضد أوكار (مقاتلي حزب العمال) في مناطق المالكية ـ ديريك، وسنجار وقراجق، التي يستخدمونها قواعد لهم شمالي العراق وسوريا".

وأشارت إلى استهداف المخابئ والكهوف والأنفاق ومستودعات الذخيرة وما يسمى مقرات القيادة ومعسكرات التدريب التابعة للحزب المناهض لأنقرة، خلال العملية.

وأكدت "عودة الطائرات التي شاركت في العملية بأمان إلى قواعدها"، مشددة على "مواصلة العمليات ضد" عناصر الحزب وأجنحته العسكرية المحلية.

وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان ومصدر أمني قد افادا بأن طائرات تركية قصفت مساء يوم الثلاثاء مخيم مخمور بمحافظة نينوى والواقع على بعد 50 كيلومترا جنوب أربيل، ومواقع لحزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة في جبال قره جوخ.

ويضم المخيم المئات من العائلات الكوردية التي نزحت من تركيا منذ سنوات طويلة، وتقول أنقرة إن حزب العمال الكوردستاني يتخذ من المخيم منطلقا لتدريب مقاتليه وشن هجمات داخل الأراضي التركية.

وجاء قصف مخيم مخمور بالتزامن مع قصف جوي عنيف طال أهداف لحزب العمال الكوردستاني في جبل سنجار.

و أدانت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع العراقية، يوم الأربعاء، قيام الطائرات التركية المسيرة بتنفيذ ضربات في مدينتي سنجار ومخمور في محافظة نينوى، مستهدفة مواقع لحزب العمال الكوردستاني.