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القوات البرية تشرع بعمليات عسكرية واسعة في حاوي العظيم

Category: أمـن

Date: 2022-01-19T07:08:57+0000
القوات البرية تشرع بعمليات عسكرية واسعة في حاوي العظيم

شفق نيوز/ شرعت قيادة القوات البرية التابعة للجيش العراقي، صباح اليوم الأربعاء، بعمليات عسكرية واسعة في حاوي العظيم في محافظة صلاح الدين.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان اليوم، إن القطعات العسكرية ضمن قيادة القوات البرية تستمر في ادامة الزخم بقاطع حاوي العظيم معززة بالمعلومات الاستخبارية الدقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية والاجهزة الامنية الاخرى وذلك لمنع العصابات الارهابية من إيجاد ملاذ آمن لها في هذه المناطق.

وأضاف البيان أنه اشتركت في هذه العملية كل من قيادات عمليات (صلاح الدين وسامراء وديالى ) والحشد الشعبي بإسناد طيران الجيش،.

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