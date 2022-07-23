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القوات البرية العراقية تتعهد بـ"دفاع مستميت" وتعلن تعزيز القطعات ضمن حدود كوردستان

Category: أمـن

Date: 2022-07-23T15:47:32+0000
القوات البرية العراقية تتعهد بـ"دفاع مستميت" وتعلن تعزيز القطعات ضمن حدود كوردستان

شفق نيوز/ تعهد قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم المحمدي، يوم السبت، بـ"الدفاع المستميت" عن الحدود العراقية لمنع اختراقها، معلنة في ذات الوقت تعزيز القطعات ضمن حدود إقليم كوردستان.

ونقل الإعلام الحكومي عن المحمدي قوله، إن "القوات العراقية قادرة على تأمين الحدود ومنع أية حالة اختراق وحماية الأراضي العراقية"، موضحا ان "الحدود العراقية مؤمنة بقطعات قوية وعلى جاهزية عالية".

وأضاف ان "قواتنا تنتشر بجميع الأماكن على الحدود مدعمة بخطوط دفاعية قوية ومنظمة ومسندة"، مشيرا الى ان "هناك إجراءات كبيرة جداً ستكون لمنع اختراق الحدود والدفاع عنها بشكل "مستميت".

وتابع المحمدي أن "القوات المنتشرة ضمن حدود إقليم كردستان ستعزز دفاعاتها".

يأتي ذلك بعد أيام من اعتداء تركي على مصيف برخ ضمن إدارة زاخو المستقلة بإقليم كوردستان، اوقع 9 ضحايا و31 مصاباً أغلبهم نساء وأطفال.

وفي وقت سابق اليوم السبت، صرّح رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، إن هناك مشاكل في مسك الحدود العراقية المحاذية لتركيا بسبب ما أسماه غياب التنسيق بين وزارة الدفاع والقوات الأمنية في إقليم كوردستان وفيما أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة الثلاثاء المقبل لمناقشة "الاعتداءات التركية"، جدد أعضاء في البرلمان مطالبتهم بطرد السفير التركي وغلق المنافذ الحدودية بين البلدين.

جاء ذلك خلال الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس النواب لمناقشة الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية بحضور وزيري الخارجية والدفاع ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة.

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