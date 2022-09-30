سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

القوات الامنية: نحن من يمسك بزمام الأمور ولا وجود لمسلحين مجهولين في بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-09-30T18:47:04+0000
القوات الامنية: نحن من يمسك بزمام الأمور ولا وجود لمسلحين مجهولين في بغداد

شفق نيوز/ نفت خلية الإعلام الأمني، يوم الجمعة، انتشار مسلحين في شوارع العاصمة بغداد ومناطق أخرى من العراق، مؤكدة ان القوات الامنية هي من تمسك بزمام الأمور.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "لقد أثبتت الاجهزة الامنية المختصة انها صاحبة المبادرة في مختلف مناطق البلاد، وتسعى الى تعزيز الأمن والاستقرار وتنفيذ المهام والواجبات المناطة بها وفق القانون والصلاحيات الممنوحة لها وقادرة على فرض سلطة القانون".

وأضافت، ان "القوات الأمنية بجميع صنوفها وتشكيلاتها هي من يمسك زمام الأمور في جميع محافظات البلاد، ولا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن انتشار مسلحين مجهولين في مناطق متفرقة"، مشيرة الى أن "هناك أوامر حازمة تشدد على منع حمل السلاح او تشكيل مجاميع مسلحة خارج إطار الدولة". ودعت الخلية الجميع الى "توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات المغرضة".

related

القبض على "ابو هارون" جنوبي بغداد

Date: 2019-11-03 09:47:22
القبض على "ابو هارون" جنوبي بغداد

سقوط صواريخ كاتيوشا بمنطقة المنصور في العاصمة بغداد

Date: 2021-10-31 05:11:26
سقوط صواريخ كاتيوشا بمنطقة المنصور في العاصمة بغداد

إصابة جندي عراقي برصاص قناص قرب بغداد

Date: 2022-07-07 20:43:56
إصابة جندي عراقي برصاص قناص قرب بغداد

مصرع وإصابة 41 شخصاً في حريق "ابن الخطيب" (تحديث)

Date: 2021-04-24 19:40:04
مصرع وإصابة 41 شخصاً في حريق "ابن الخطيب" (تحديث)

تفجير يستهدف رتل دعم لوجستي غربي بغداد

Date: 2022-01-09 08:24:40
تفجير يستهدف رتل دعم لوجستي غربي بغداد

انتشار أمني كثيف قرب مطار بغداد بسبب "استعراض عسكري"

Date: 2021-01-02 14:37:45
انتشار أمني كثيف قرب مطار بغداد بسبب "استعراض عسكري"

إصابة عنصرين من حماية برلماني عراقي بإطلاق نار في بغداد

Date: 2022-05-15 20:07:32
إصابة عنصرين من حماية برلماني عراقي بإطلاق نار في بغداد

بأسلحة خفيفة ومتوسطة.. اندلاع نزاع في العاصمة بغداد

Date: 2021-10-15 19:46:55
بأسلحة خفيفة ومتوسطة.. اندلاع نزاع في العاصمة بغداد