القوات الامنية: نحن من يمسك بزمام الأمور ولا وجود لمسلحين مجهولين في بغداد

شفق نيوز/ نفت خلية الإعلام الأمني، يوم الجمعة، انتشار مسلحين في شوارع العاصمة بغداد ومناطق أخرى من العراق، مؤكدة ان القوات الامنية هي من تمسك بزمام الأمور.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "لقد أثبتت الاجهزة الامنية المختصة انها صاحبة المبادرة في مختلف مناطق البلاد، وتسعى الى تعزيز الأمن والاستقرار وتنفيذ المهام والواجبات المناطة بها وفق القانون والصلاحيات الممنوحة لها وقادرة على فرض سلطة القانون".

وأضافت، ان "القوات الأمنية بجميع صنوفها وتشكيلاتها هي من يمسك زمام الأمور في جميع محافظات البلاد، ولا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن انتشار مسلحين مجهولين في مناطق متفرقة"، مشيرة الى أن "هناك أوامر حازمة تشدد على منع حمل السلاح او تشكيل مجاميع مسلحة خارج إطار الدولة". ودعت الخلية الجميع الى "توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات المغرضة".