القوات الامنية تنفذ إجراءات "احترازية" في شوارع الموصل وشرطة المحافظة توضح

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الأحد، بأن القوات الأمنية تقوم باجراءات احترازية في شوارع جانبي الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "القوات الأمنية متمثلة بشرطة نينوى تقوم بمنع وقوف المركبات على جانبي الطرق في الشوارع العامة المكتظة والمزدحمة وقرب المطاعم في جانبي الموصل الأيمن والأيسر".

وأوضح المصدر أن "الإجراءات تركزت في مناطق حي الضباط والمالية والمجموعة والمثنى والزهور بمنع وقوف المركبات على الشارع العام".

وطمأن المصدر أهل الموصل أنه "لا مخاوف من هذه الإجراءات وإنما تندرج ضمن الإجراءات والخطط الأمنية التي تقوم بها شرطة نينوى بين الحين والآخر".

وفي وقت لاحق؛ أصدرت قيادة شرطة محافظة نينوى توضيحا بخصوص الانتشار الأمني في مدينة الموصل.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن ما يجري الآن "هو ممارسة امنية تنفذها قيادة شرطة محافظة نينوى بالاشتراك مع مديرية مرور نينوى وباقي تشكيلات قيادة شرطة محافظة نينوى لغرض الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية.

وأشارت إلى أنه لا يوجد إغلاق للمحلات التجارية واستمرار حركة المواطنين بشكل طبيعي، وهذه الممارسات لغرض تعزيز الامن والحفاظ على الارواح والممتلكات.