القوات الامنية تلاحق داعش في قلب ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة ديالى، يوم الخميس، بانطلاق عمليات امنية لتعقب بؤر داعش في مناطق العبارة شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة من أفواج طوارئ ديالى والتشكيلات الساندة انطلقت بعملية امنية في مناطق حوض الوقف قرب بعقوبة.

وأشار إلى ان تشكيلات قتالية من شرطة ديالى شنت عملية عسكرية في قرى وبساتين زاغنية والكبة التابعة لناحية العبارة 15 كم شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى بهدف تفتيش بساتين هذه القرى.

وبين المصدر ان الهدف من العملية تأمين محيط ناحية العبارة وتفتيش اكبر عدد من البساتين التي كانت تستغل من قبل عناصر داعش لتنفيذ عمليات ارهابية تستهدف الفلاحين في بساتينهم.

وتعد ناحية العبارة (15 كم شمال شرق بعقوبة) من المناطق الساخنة والتي تشهد هجمات وحوادث أمنية مستمرة طيلة الأعوام الماضية نتيجة لطبيعتها الجغرافية الوعرة ومساحتها الشاسعة.