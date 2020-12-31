القوات الامنية تقطع "منطقة مهمة" في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بأن القوات الامنية قطعت "منطقة مهمة" في العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن القوات الامنية قررت، مساء اليوم، قطع تقاطع الرواد في منطقة المنصور ببغداد، ومنع حركة السيارات فيه، مبيناً أن القرار إجراء امني نتيجة الزخم الحاصل في تلك المنطقة.

وأشار المصدر، إلى أن منطقة المنصور في بغداد تشهد توافداً كبيراً من قبل السكان للاحتفال بليلة راس السنة.

وافاد مصدر أمني في وقت سابق اليوم الخميس، بورود معلومات عن احتمالية وقوع اعتداء إرهابي يطال التجمعات المدنية في العاصمة بغداد.