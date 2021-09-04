القوات الامنية تقطع طريق بغداد - كربلاء

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بأن القوات الامنية قطعت الطريق الرابط بين العاصمة بغداد ومدينة كربلاء، وذلك على خلفية الاحداث التي تشهدها محافظة بابل.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الامنية قطعت، مساء اليوم، وبشكل كامل الطريق الرابط بين بغداد وكربلاء في منطقة الحصوة"، عازياً سبب القطع الى "النزاع العشائري الذي تشهده المنطقة في بابل".

وعن ذلك النزاع، أفاد المصدر، ذاته إلى أن "عشيرة الجنابيين انسحبت بشكل كامل بأمر من الشيخ العام عدنان منعم رشيد الجنابي".

على الصعيد ذاته، أفادت دائرة الدفاع المدني بأنها أخمدت حريقاً "متعمداً" في 5 محال تجارية شمال بابل

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن فرقها سيطرت على حادث حريق اندلع داخل خمسة محلات تجارية متنوعة النشاط التجاري في منطقة حي عداي القرية العصرية شمال محافظة بابل .

ولاقت فرق الدفاع المدني، بحسب البيان، صعوبات كبيرة بسبب تجمهر المواطنين حتى استعانت بالقوات الامنية الماسكة للأرض بغية التدخل السريع واخماد الحريق وانهاء الحادث دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية، مشيراً إلى أن الحريق متعمد بسبب نزاع عشائري بعد مصرع شخصين واصابة الثالث قبل يومين .

وفرضت القوات الامنية في وقت سابق مساء اليوم، حظر تجوال في قضاء الاسكندرية، بمحافظة بابل خشية وقوع أعمال عنف انتقامية على خلفية حادث شجار دامي وقع أمس الجمعة.

والجمعة، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن شجاراً وقع بين ثلاثة أشقاء وأحد البقالين في منطقة الحصوة بقضاء الاسكندرية شمالي المحافظة نتيجة تجاوز الأخير (الجاني) على محل تجاري لهم ما أسفر عن ضحايا.