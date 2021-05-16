القوات الامنية تقطع شارعاً مهماً وسط بغداد "لأمر طارئ".. صور

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاحد، بأن القوات الامنية قطعت شارعاً مهماً وطرقاً فرعية وسط العاصمة العراقية بغداد لأمر وصفه بأنه "طارئ".

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الامنية قررت، مساء اليوم، قطع شارع الكرادة داخل وسط بغداد، وبعض الشوارع الفرعية"، مرجحاً أن يكون القرار "للتخفيف من زخم العجلات وتحسباً من وقوع طارئ".

وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، الخميس الماضي، إلغاء حظر التجوال الشامل المفروض للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد، والإبقاء على حظر آخر جزئي خلال ساعات الليل.

جاء ذلك اثر تظاهرات شهدتها منطقة الكرادة وسط بغداد، وعدد من المناطق البغدادية الاخرى، منددة باجرءات حظر التجول وداعية الى فتح الطرق والغاء الحظر الشامل.