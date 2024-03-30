القوات الامنية تقتل مختطِفا بعد ملاحقته وتحرر مختطَفات من أمام جامعة بابل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بمقتل مختطِف وتحرير مختطَفات من أمام جامعة بابل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الامنية أطلقت النار على عجلة حاولت اختطاف شخص بالقرب من جامعة بابل وتمكنت من قتل المختطف وتحرير فتيات مختطفات".

وأضاف أنه "اثناء المطاردة واطلاق النار على المختطِف كانت هناك عجلة نوع كوستر حاملة لجنازة قادمة من بغداد، ونتيجة الرصاص العشوائي تم مقتل احد المتواجدين بالجنازة".

ولفت المصدر إلى "تطويق مكان الحادث"، مشيراً إلى أن "الاجهزة الامنية متواجدة للتحقيق بالحادث".