القوات الامنية تقتل تاجر مخدرات وتعتقل اثنين آخرين أحدهما منتسب بالحشد في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأحد، بمقتل تاجر مخدرات على أيدي القوات الامنية بعد رفضه تسليم نفسه شمالي العاصمة العراقية بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن قوة امنية وخلال نصب كمين محكم ومراقبة مستمرة طوقت مكان تاجر مخدرات ضمن منطقة الحسينية شمالي بغداد.

وأضاف أن القوى طلبت منه تسليم نفسه إلا أنه لم يخضع لأوامرها ولاذ بالفرار ما اضطرها إلى إطلاق النار عليه ليُصاب بمنطقة الرقبة من الجسد ويفارق الحياة على إثرها.

وفي حادث آخر مماثل قال المصدر، إن: قوة امنية القت القبض على متهمين اثنين يتاجرون بالمواد المخدرة وبالجرم المشهود ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد.

وأوضح المصدر أن احدهما منتسب في هيئة الحشد الشعبي، مشيرا إلى أنه ضبط بحوزتهما ٩٧٠غم من مادة شبيه بالكرستال مع سلاح نوع مسدس، وميزان، وثلاثة هواتف نقالة.