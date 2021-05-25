سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

القوات الامنية تغلق ساحة الطيران المؤدية إلى "تحرير بغداد"

Category: أمـن

Date: 2021-05-25T13:38:12+0000
القوات الامنية تغلق ساحة الطيران المؤدية إلى "تحرير بغداد"

شفق نيوز/ اغلقت القوات الأمنية، يوم الثلاثاء، ساحة الطيران المؤدية إلى ساحة التحرير في قلب العاصمة العراقية بغداد.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الامنية أغلقت ساحة الطيران إضافة إلى جسر الجمهورية ومنطقة السنك وسط العاصمة بغداد، التي تؤدي إلى ساحة التحرير، معقل المتظاهرين منذ تشرين 2019".

وتوزع ثقل التظاهرات في بغداد، التي انطلقت صباح يوم الثلاثاء، على ساحتي التحرير والنسور، وسط دفع من قبل ناشطين للتمركز في الأخيرة الكائنة في جانب الكرخ من العاصمة.

وقال ناشطون لوكالة شفق نيوز، إن "المجموعة الأولى تكون على شكل اعتصام في ساحة النسور، والثانية تكون تظاهرة في ساحة التحرير".

وفي شق آخر، يدفع قادة في ساحات التظاهر، لتوحيد الاحتجاجات في ساحة النسور القريبة من المنطقة الخضراء ومقار للبعثات الدبلوماسية للتأثير على تنفيذ المطالب".

وشهدت العاصمة بغداد، صباح اليوم الثلاثاء، تظاهرات حاشدة ما تزال مستمرة بعنوان "من قتلني؟" للمطالبة بالكشف عن قتلة زملائهم المتظاهرين والناشطين.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، توافد مئات المتظاهرين، يوم الثلاثاء، على ساحات التحرير والنسور والفردوس بالعاصمة بغداد للمشاركة بالتظاهرات التي تم التحشيد لها على مدة الايام السابقة.

ويشهد محيط تلك الساحات انتشاراً أمنياً مكثفاً، بغية تأمين التظاهرات.

related

الزج بنحو 400 عنصر لتأمين تظاهرات بغداد كدفعة أولى

Date: 2021-05-25 08:13:07
الزج بنحو 400 عنصر لتأمين تظاهرات بغداد كدفعة أولى

بغداد.. مناوشات بين متظاهرين والأمن قرب التحرير ومحتجون يقطعون طريقاً حيوياً (صور)

Date: 2020-10-26 11:29:12
بغداد.. مناوشات بين متظاهرين والأمن قرب التحرير ومحتجون يقطعون طريقاً حيوياً (صور)

وزير الداخلية من ساحة التحرير: القوات الامنية لن تسمح لاحد التعدي على المتظاهرين

Date: 2019-10-24 22:26:01
وزير الداخلية من ساحة التحرير: القوات الامنية لن تسمح لاحد التعدي على المتظاهرين

الأمن يقتل متظاهرا ويعتقل مندسا حاول اختراق الاحتجاجات وسط بغداد

Date: 2019-11-14 06:21:04
الأمن يقتل متظاهرا ويعتقل مندسا حاول اختراق الاحتجاجات وسط بغداد

إصابة عنصر أمني بإطلاق نار قرب جسر السنك ببغداد

Date: 2020-10-25 20:38:47
إصابة عنصر أمني بإطلاق نار قرب جسر السنك ببغداد

عمليات بغداد تكشف عن "تطور خطير" في التظاهرات

Date: 2020-02-13 20:00:22
عمليات بغداد تكشف عن "تطور خطير" في التظاهرات

من هو "الخال" ولمن ينتمي عناصره؟.. هذا ما جرى بكراج السنك

Date: 2019-12-07 07:29:26
من هو "الخال" ولمن ينتمي عناصره؟.. هذا ما جرى بكراج السنك

الامن يخفق بالسيطرة على ساحة التحرير في بغداد رغم كثافة القنابل الغازية

Date: 2019-10-30 06:35:48
الامن يخفق بالسيطرة على ساحة التحرير في بغداد رغم كثافة القنابل الغازية