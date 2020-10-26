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القوات الامنية تعيد افتتاح جسرين وسط بغداد

Category: أمـن

Date: 2020-10-26T09:14:45+0000
القوات الامنية تعيد افتتاح جسرين وسط بغداد

شفق نيوز/ باشرت القوات الأمنية، يوم الاثنين، برفع الحواجز والاسلاك الشائكة عن جسري الشهداء والأحرار وسط العاصمة بغداد.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن "القوة المكلفة بالتواجد عند جسري الشهداء والأحرار تلقت الأوامر برفع الحواجز التي وضعت عليه يوم أمس، ضمن الإجراءات الأمنية المتخذة في حماية المتظاهرين".

وأضاف المصدر، أن "القوة باشرت برفع الحواجز الكونكريتية والإسلاك الشائكة، ومن المرجح أن يدخلا الجسران الخدمة خلال الساعات المقبلة".

وانطلقت يوم أمس في بغداد وعدد من المحافظات تظاهرات في الذكرى الأولى للخامس والعشرين من تشرين، حيث تخلل بعض هذه التظاهرات مظاهر عنف وتشابك بين المحتجين والقوات الأمنية.

كما شددت الأجهزة الأمنية في بغداد، من إجراءاتها على مداخل العاصمة الغربية والشرقية، بالتزامن مع انطلاق الذكرى الأولى لتظاهرات الـ25 من تشرين.

في وقت دعا اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، المتظاهرين الى عدم التظاهر خارج ساحة التحرير ببغداد كونها مؤمنة بالكامل.

وأضاف رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "كما ندعوهم الى التعاون مع الأجهزة الأمنية والابلاغ عن أية حالة سلبية او مشبوهة وعدم السماح لبعض مدعين الانتماء للمتظاهرين بالاعتداء على القوات الأمنية المتواجدة لحمايتهم فهم أبناء بلدهم".

وبين أن "لدى الأجهزة الأمنية تعليمات صارمة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة او يعتدي على الأجهزة الأمنية والمتظاهرين".

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