اعتقال صاحب مقاطع "التغيير قادم" في مسقط رأس صدام حسين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول، يوم الأحد، بإلقاء القبض على شخص بتهمة زعزعة الأمن والاستقرار في العراق من خلال نشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "التغيير قادم".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه مؤخرا "تم نشر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي (التوك توك) من قبل شخص يقوم بنشر فيديوهات باسم (التغيير قادم - التجمع الوطني العراقي للتحرير والتغيير) تحرض على زعزعة الأمن في عموم العراق والمس بأمن الدولة".

وأوضح أنه "تم رصد فيديوهات من محافظة صلاح الدين - قضاء تكريت وعلى الفور شرعت مفارز الامن الوطني لمدة يوميين متتاليين عن جمع المعلومات وتفعيل جهد المصادر للحد من هكذا حالات تمس بامن العراق".

وأشار المصدر إلى "استحصال الموافقات القضائية الاصولية من قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين وقد القت مفارز الأمن الوطني القبض على المتهم (غ م ج ح) يسكن محافظة صلاح الدين - قضاء تكريت يقوم بنشر هذه الفيديوهات التي تهدد أمن المواطن وتهدف الى زعزعة وزرع الرعب في نفوس الشعب العراقي".

وبعد إسقاط نظام بشار الأسد في سوريا على يد التنظيمات المسلحة تم رصد حالات تهدد الأمن في العراق منها كتابة شعارات داعش على جدران منازل في حي بمحافظة الانبار، ورفع علم التنظيم المتشدد لمرتين في قضاءي الحويجة وداقوق بكركوك.

هذا والقت السلطات الأمنية القبض على شخصين في الأنبار غربي العراقي بتهمة كتابة تلك الشعارات.