القوات الامنية تعتقل شخصا ظهر في مقطع فيديو وهو يعذب الطيور بـ"طريقة وحشية"

شفق نيوز – بغداد

اعتقلت قوة من وزارة الداخلية، يوم الأحد، شخصاً ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بتصرفات وحشية وتعذيب للطيور بشكل أثار الاستياء العام، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من قبل لجنة رصد المحتوى الهابط.

وقال مصدر في اللجنة لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من وزارة الداخلية تمكّنت من إلقاء القبض على الشخص الذي ظهر في الفيديو وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق أحكام نشر المحتوى المسيء وإيذاء الحيوانات".

وأوضح أن "اللجنة استحصلت الموافقات القضائية الأصولية بعد رصد مقطع فيديو يظهر فيه الشخص وهو يقوم بتصرفات وحشية وتعذيب للطيور بشكل يثير الاستياء العام".

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت في وقت سابق من العام الحالي، استبدال "المحتوى الهابط" بمصطلح المحتوى المخل بالحياء والآداب العامة، مبيّنة أن وزير الداخلية، أصدر أمراً وزارياً لتنظيم العمل والمخاطبات الرسمية باعتماد مصطلح المحتوى المخل بالحياء والآداب العامة بدلاً من مصطلح المحتوى الهابط، حفاظاً على القيم والعادات والمبادئ العراقية.

وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، تم إصدار العشرات من أوامر القبض بحق أصحاب المحتويات المخلة بالحياء والآداب العامة، لكون هذه الظاهرة دخيلة على المجتمع.