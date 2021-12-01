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القوات الامنية تعتقل ساحرة ومشعوذة في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-12-01T11:48:52+0000
القوات الامنية تعتقل ساحرة ومشعوذة في بغداد

شفق نيوز/ افادت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة/ شرطة بغداد، يوم الأربعاء، بإلقاء القبض على مشعوذة بحوزتها أدوات ومواد سحر

وذكرت الوكالة في بيان اليوم، بأن مفارز فوج طوارئ بغداد التاسع التابع الى قيادة شرطة بغداد القبض على ألقت القبض على متهمة بحوزتها مواد شعوذة وسحر في احد الاماكن القريبة من نهر دجلة.

ووفقا للبيان فإنه تم اقتيادها من قبل مفارز الفوج الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وفق القانون.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية في عام 2017 عن قرار يقضي بإغلاق مكاتب السحر والشعوذة المنتشرة في بغداد وباقي محافظات العراق، ومعاقبة المخالفين.

وتزايدت في الآونة الأخيرة لجوء الناس في العراق إلى السحرة والمشعوذين جراء تفاقم المشاكل الاجتماعية الناجمة عن التدهور الاقتصادي وتراجع الوعي لدى الفرد والشعور باليأس والإحباط.

وأكثر من يلجأ إلى أعمال السحر والعرافين والمشعوذين هم النساء كونهن الحلقة الأضعف داخل المجتمعات في بلدان مثل العراق تعاني أزمات الحروب والاقتتال، وتردي الواقع المعيشي والاقتصادي وتفشي البطالة والفساد، وعدم الإهتمام بتنمية الفرد.

وارفقت الوكالة صورة للمواد التي تم ضبطها بحوزة المتهمة:

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