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القوات الامنية تصد تعرضاً لعناصر داعش في محافظة ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-06-10T20:20:54+0000
القوات الامنية تصد تعرضاً لعناصر داعش في محافظة ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في جلولاء اليوم الجمعة؛ بإصابة جندي كحصيلة أولية لتعرض شنه عناصر داعش على نقطة أمنية في أطراف جلولاء شمال شرقي ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ إن "جنديا أصيب بتعرض شنه عناصر داعش على نقطة أمنية تابعة لفوج المغاوير-الفرقة الاولى من الجيش العراقي في حي التجنيد في أطراف ناحية جلولاء شمال شرقي ديالى".

واضاف ان "قوات الجيش اشتبكت مع المهاجمين وتصدت للتعرض ولم تعرف الحصيلة النهائية للهجوم حتى الآن".

وتتعرض مناطق ناحية جلولاء (70 كم شمال شرق بعقوبة) لهجمات وتعرضات مستمرة بسبب قربها من تلال حمرين معقل التنظيمات المسلحة والفراغات الأمنية التي خلفها انسحاب قوات البيشمركة من حدود ديالى مع كوردستان عام 2017.

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