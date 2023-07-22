تشديد الإجراءات الأمنية وسط بغداد تحسبا لتظاهرات جديدة منددة بحرق المصحف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بفرض إجراءات أمنية مشددة وسط العاصمة بغداد وتحديداً بمحيطة المنطقة الخضراء المحصنة تحسباً من الخروج بتظاهرات جديدة منددة بحرق المصحف.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "القوات الامنية باشرت بتشديد اجراءاتها الامنية ضمن مقتربات منطقة الجادرية، القريبة من المنطقة الخضراء مركز صناعة القرار السياسي في البلاد، تزامناً مع احتجاجات من المزمع انطلاقها اليوم رفضاً لحرق نسخة من القران الكريم في السويد والدنمارك".

وأضاف، أن "قوات من الجيش العراقي تنتشر حالياً عند تقاطع جسر الطابقين من جهة منطقة الدورة، جنوبي بغداد".

وأضاف المصدر أن "القوات الأمنية أغلقت الطريق من فلكة الجسر المعلق باتجاه ساحة الحرية، وخلال الساعات القادمة سيخرج الجسر المعلق عن الخدمة".

وخرج أنصار التيار الصدري قرب المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد، في تظاهرات عارمة طيلة الفترة الماضية تنديدا بحرق المصحف وتدنيسه هو والعلم العراقي في دولتي الدنمارك والسويد، وقد قامت الحكومة العراقية على خلفية ذلك بقطع العلاقات الدبلوماسية مع ستوكهولم مطالبة إياها بوضع حد لمثل هكذا أفعال.