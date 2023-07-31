القوات الامنية تشدد اجراءاتها حول السفارة الالمانية في بغداد

شفق نيوز/ شددت قوات الأمن العراقية، مساء الاثنين، إجراءاتها الأمنية حول السفارة الألمانية في العاصمة بغداد.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية من الشرطة الاتحادية، وجهاز مكافحة الإرهاب، قامت مساء اليوم، بإغلاق الشارع المؤدي الى السفارة الألمانية ضمن منطقة المنصور في بغداد".

وأضاف المصدر، أن "قوة من حفظ القانون (الشغب) انتشرت أمام مبنى السفارة، تحسبا من احتجاجات على خلفية حرق القران من قبل مواطن ألماني".

وبوقت سابق من اليوم، جدد اللاجئ العراقي سلوان موميكا، حرق نسخ عدة من المصحف الشريف، إضافة إلى صورة تعبيرية للإمام الحسين، وأخرى لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، خلال فعالية أشرف على تنظيمها رفقة مهاجر عراقي آخر، يدعى سلوان نجم، بعد أن أذنت الشرطة السويدية على إجراء ذلك قرب مبنى البرلمان في ستوكهولم.

وأمس الأحد، وجهت السفارة العراقية، ودول منظمة التعاون الإسلامي، في السويد، رسالة شديدة اللهجة إلى وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، معربين عن إدانتهم لتدنيس نسخ من القرآن.