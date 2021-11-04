القوات الامنية تشتبك مع "إرهابي خطير" في ديالى وتصيبه بجروح

شفق نيوز/ أفاد اللواء قوات خاصة يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة يوم الخميس بإلقاء القبض على مطلوب متهم وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب بعد الاشتباك معه في محافظة ديالى.

وقال اللواء رسول في بيان اليوم، إن "عناصر وكالة الاستخبارات في محافظة ديالى شرعت بتنفيذ عملية لضربة إحدى زمر عصابات الجريمة المنظمة والمتورطة بالعديد من الاعمال الارهابية والاجرامية وهي عصابة المجرم المدعو ( احمد رومية ) حيث تم مداهمة اماكن تواجدهم والاشتباك مع هذه العصابة وتمكنت القوة من اصابة المجرم المتهم ( مجيد رومية ) شقيق المتهم الهارب وضبط الاسلحة التي لديه"، مبينا ان المتهمين هما من المطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب.