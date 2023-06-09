القوات الامنية تسرّع عملية تحميل وتفريغ ناقلات الوقود في البصرة لفك الأزمة الحاصلة

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول، يوم الجمعة، أن القوات الامنية العراقية شرعت بتسهيل عملية تحميل وتفريغ ناقلات الوقود في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق لفك أزمة النقص الحاصل بالوقود.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القوات الامنية أبلغت أصحاب الناقلات بالتوجه الى منصة تحميل مادتي "الكاز والبنزين" من اجل تسلم حصصهم وتوزيعها على محطات الوقود في البصرة.

وأضاف أن الوجبة الاولى من الناقلات التي دخلت الى منصة التسلم كخطوة اولى 5 ناقلات، مبينا أن العدد سيزداد خلال الساعات القادمة لفك الازمة الحاصلة في المحافظة الغنية بالنفط.

وتشهد محافظة البصرة الغنية بالنفط والغاز ازمة وقود كبيرة بعد اضراب عمال شركة مصافي الجنوب احتجاجا على اضافة ضريبة على سعر برميل النفط المجهز للشركة في الموازنة المالية العامة للبلاد.