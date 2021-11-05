القوات الامنية ترفع حالة التأهب وتغلق مداخل المنطقة الخضراء وسط بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الجمعة برفع حالة التأهب في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في العاصمة العراقية بغداد بعد المصادمات العنيفة التي اندلعت مع المحتجين الرافضين لنتائج الانتخابات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القوات الامنية رفعت من حالة التأهب وزجت بقوات اضافية داخل المنطقة بعد المصادمات مع المتظاهرين، مبينا ومن المحتل زج قوات مكافحة الارهاب في حال استمر التصعيد.

وأشار إلى اغلاق كامل لجميع بوابات المنطقة الخضراء من جميع الجهات.

وتابع بالقول إن قوات حفظ القانون تتقدم واندلاع حريق بعدد من الخيام بالقرب من جسر المعلق والنيران تتوسع لتلتهم الاشجار.