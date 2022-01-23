القوات الامنية تشدد الإجراءات حول سجن "أبوغريب" وسيطرة الصقور توصد أبوابها

شفق نيوز/ شهدت المناطق المحيطة بسجن "أبو غريب" غربي العاصمة بغداد انتشاراً امنياً مكثفاً بالتزامن مع اغلاق سيطرة "الصقور" أمام القادمين من المحافظات الغربية، وفقاً لمصدر أمني مسؤول.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن الطريق السريع شهد انتشارا أمنيا مكثفا باتجاه بغداد وتحديدا في المناطق المحاذية لسجن ابو غريب تحسبا لاي هجمات ارهابية كما حصل في سوريا قبل يومين.

وأضاف المصدر أن سيطرة الصقور اغلقت ممراتها بالدخول الى العاصمة بغداد دون معرفة الاسباب وسط إجراءات أمنية مشددة على الطريق السريع.

وسقط العشرات من القتلى والجرحى في الهجوم الذي بدأ بشنه تنظيم داعش على سجن يضم عناصر له في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا.

وفر العديد من اعضاء التنظيم المتشدد بالتزامن مع الهجوم فيما تحاول قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الكورد في سوريا احتواء الموقف.

وعلى إثر الهجوم بدأت تدور أحاديث عن مخاوف تكرار بالحسكة في العراق خاصة مع مهاجمة عناصر التنظيم قوات الجيش في محافظة ديالى وسقوط 11 جنديا بينهم ضابط ضحية جراء ذلك.