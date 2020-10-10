القوات الامنية تحرر فتاة مختطفة وتعتقل الخاطفين في بغداد

شفق نيوز/ اعلنت مديرية مكافحة اجرام العاصمة بغداد يوم السبت تحرير فتاة مخطوفة والقبض على الخاطفين بقضاء المدائن.

وقالت المديرية في بيان ان والد المخطوفة استنجد بمفارز مكتب مكافحة اجرام (المدائن) مخبرا عن فقدان ابنته وطالبا الشكوى ضد احد الاشخاص، تم على الفور تشكيل فريق عمل لمتابعة كاميرات المراقبة والاستعانة بالمصادر السرية للتحري وجمع المعلومات".

واوضح البيان انه بالفعل تم التوصل الى الخاطفين وتحديد اماكن تواجدهم ومن خلال نصب الكمائن تمكن مكتب مكافحة اجرام المدائن من القاء القبض على الخاطفين وهما اثنان وبدلالة المتهمين تم تحرير الفتاة المخطوفة واعادتها الى ذويها، ليتم توقيف المتهمين وفق احكام المادة ٣٩٥ ق.ع ودونت اقوالهما قضائيا بالاعتراف تمهيدا لاحالتهما الى المحكمة المختصة لينالا جزاءهما العادل وفق القانون.