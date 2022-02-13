إحباط تفجيرات معدة لاستهداف ارتال الدعم اللوجستي للتحالف جنوبي العراق

شفق نيوز/ ضبطت القوات الأمنية العراقية صباح اليوم الأحد عبوات ناسفة معدة لاستهداف ارتال الدعم اللوجستي التابعة للتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الامريكية وذلك في محافظتي ذي قار والمثنى جنوبي البلاد.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن القوات الامنية قطعت وبشكل مؤقت طريق تقاطع البطحاء في مدينة الناصرية نتيجة العثور على عبوة ناسفة معدة للتفجير واستهداف ارتال الدعم اللوجستي للتحالف.

وأضاف المصدر أن قوة من مكافحة المتفجرات تقوم بواجبها الآن لرفع العبوة.

في غضون ذلك أفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بإحباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين في محافظة المثنى

وقالت الوكالة في بيان اليوم إنها تمكنت اثناء المسح الميداني المستمر من احباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين مزروعتين على الطريق السريع.

وأشارت إلى أنه تم تفكيك احدهما موقعيا وتفجير الاخرى تحت السيطرة من قبل خبير المتفجرات.