القوات الامنية تتخذ إجراءات احترازية وتغلق طرقا وسط بغداد.. صور

شفق نيوز/ شرعت القوات الامنية العراقية مساء اليوم السبت بإتخاذ تدابير وإجراءات أمنية مشددة في مناطق وسط العاصمة بغداد تحسبا من وقوع هجمات يشنها تنظيم داعش.

وأبلغ مصدر أمني مسؤول وكالة شفق نيوز، بأن القوات الامنية اغلقت جانبي الطريق الرئيسي في منطقة الكرادة داخل وسط العاصمة مع انتشار عجلات قوات الشرطة الاتحادية عند كل شارع فرعي.

وأوضح المصدر أن هذا الاجراء جاء ضمن الخطة الامنية تحسبا من وقوع أي طارئ.

و أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الجمعة الثامن من شهر نيسان/أبريل الجاري، بأن تنظيم داعش ينوي شن ما تسمى بـ"الغزوة" على مناطق في وسط وشرقي العاصمة بغداد خلال شهر رمضان الجاري.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز في حينها، بأنه توفرت معلومات عن نية داعش تنفيذ عمليات ارهابية ما تسمى بالـ(غزوة) تستهدف مناطق الباب الشرقي ومقترباتها و منطقة بغداد الجديدة والكرادة ضمن جانب الرصافة والمناطق التي تشهد اكتظاظا وزخما بالمواطنين بواسطة انتحاريين يرتدون احزمة ناسفة، او من خلال قيادة احدهم عجلة مفخخة خلال الايام القادمة".

وبيّن المصدر أن منفذي الهجوم سيحاولون القدوم من محافظة صلاح الدين إلى بغداد.