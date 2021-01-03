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القوات الامنية تباشر باعادة فتح طرق بغداد المغلقة

Category: أمـن

Date: 2021-01-03T13:07:36+0000
القوات الامنية تباشر باعادة فتح طرق بغداد المغلقة

 

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاحد، بأن القوات الامنية باشرت باعادة فتح الطرق المغلقة في العاصمة العراقية بغداد بعد انتهاء تظاهرة "مليونية السيادة".

يتبع.. 

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