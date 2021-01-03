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القوات الامنية تباشر باعادة فتح طرق بغداد المغلقة
Category: أمـن
Date: 2021-01-03T13:07:36+0000
شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاحد، بأن القوات الامنية باشرت باعادة فتح الطرق المغلقة في العاصمة العراقية بغداد بعد انتهاء تظاهرة "مليونية السيادة".
يتبع..
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