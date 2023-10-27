القوات الامريكية تعلن إسقاط طائرة مسيرة بالقرب من "عين الأسد"

شفق نيوز/ أعلنت القوات الامريكية، يوم الجمعة، إسقاط طائرة مسيرة بالقرب من قاعدة "عين الأسد" بمحافظة الأنبار غربي العراق.

وقالت الولايات المتحدة وفقاً لرويترز، إن "القوات الأمريكية في العراق أسقطت يوم الجمعة طائرة بدون طيار بالقرب من قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية وقوات دولية أخرى في غرب العراق".

وقال مسؤول الدفاع، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن "الطائرة بدون طيار أسقطت على بعد بضعة كيلومترات من القاعدة ولم تقع إصابات".