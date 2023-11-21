القوات الامريكية تتبنى رسمياً استهداف "العصائب والكتائب" غربي بغداد

شفق نيوز/ تبنت القوات الامريكية رسمياً، يوم الثلاثاء، الهجوم الذي استهدف "عصائب اهل الحق وكتائب حزب الله" غربي العاصمة بغداد.

وقال مسؤول عسكري أمريكي لرويترز، إن "القوات الأمريكية في العراق ردت على هجوم استهدف قاعدة عين الأسد الجوية غربي بغداد"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق، كشف مصدر أمني، تفاصيل ما جرى فجر اليوم الثلاثاء، في العاصمة بغداد ومحافظة الأنبار غربي العراق، لافتاً إلى أن طائرتين مسيرتين إحداها أمريكية، هاجمت رتلاً تابعاً لفصيل مسلح عراقي.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "طائرة مسيرة أمريكية استهدفت عجلة حمل عسكرية نوع بيك أب (حوثية) تحمل أعتدة على طريق سريع أبو غريب، وحركة العجلة كانت متجهة من بغداد إلى الأنبار، ورافق الاستهداف احتراق الأعتدة الموجودة والتي عائديتها إلى (كتائب حزب الله)".

وأضاف أن "طائرة مسيرة ثانية مجهولة قامت بإطلاق نار من سلاح ثقيل في قضاء الرمادي شمال الطريق السريع الدولي باتجاه بادية الثرثار"، لافتاً إلى وصول "جريحين الى مستشفى الرمادي منسوبين إلى (عصائب أهل الحق) ورفضوا إعطاء أسمائهم الحقيقية، وعندما حضرت قوة من الشرطة المحلية لمعرفة التفاصيل كرروا عليهم الامتناع وتم تهديدهم قبل أن تنسحب الشرطة".

وأشار إلى أن "في الساعة الثالثة والنصف من فجر يوم الثلاثاء، تعرضت قاعدة عين الأسد إلى قصف بصاروخين تم إطلاقها من تقاطع الكيلو 35 بمسافة 64 كيلومتر عن القاعدة".

ووفق المصدر، ففي الساعة الخامسة فجراً، جرى العثور على عجلة حمل مع مولدة في منطقة 35 غرب الرمادي، حيث قامت قوة من مكافحة الإرهاب بمعالجتها وتفتيش موقع الضربات".

وصعّدت الفصائل الشيعية المسلحة الموالية لإيران من هجماتها على القواعد العسكرية لقوات التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا والعراق بعد أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر في فلسطين.