القوات الاتحادية والحشد الشعبي تنفذ عمليات دهم وتفتيش في محيط ناحية "قادر كرم"

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم السبت، بأن قوات امنية تابعة للحكومة الاتحادية مع قوات الحشد الشعبي نفذت عمليات دهم وتفتيش في القرى المطلة على ناحية "قادر كرم" بمحافظة السليمانية، على خلفية الهجمات الصاروخية التي يتعرض لها حقل غازي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "القوات أجرت صباح اليوم عمليات دهم وتفتيش في القرى المطلة على ناحية قادر كرم، بهدف تطهير تلك المناطق التي تقع في حدود القوات الاتحادية".

وبين ان "قوات البيشمركة في اقليم كوردستان لم تشارك في الحملة التي تأتي عقب استهداف حقل كورمور للغاز"، مشيرا الى ان "قوات البيشمركة تتمركز في ناحية نوجول فيما تتواجد القوات الاتحادية بقرية (خدر وليه)".

وتعرضت شركة "دانا غاز" لقصف صاروخي لم يسفر عن إصابات بشرية أو اضرار مادية.

وقال مدير ناحية "قادر كرم" التابعة لقضاء جمجمال، صديق باوه، لوكالة شفق نيوز، أن الحادث وقع في الساعة الثالثة والنصف ظهراً، حيث سقط صاروخ كاتيوشا واحد في الجانب الغربي للشركة ولم يسفر عن اي خسائر مادية او بشرية.

وأشار إلى أن الصاروخ انطلق من قرية "مانسك" التي تبعد نحو 500 متر من حقل كورمور.

ويوم أمس الجمعة، قال مدير ناحية "قادر كرم"، صديق باوه، بتعرض شركة دانا غاز لقصف بالصواريخ انطلقت من قرية كۆرمۆر الواقعة جنوب الحقل وعلى بعد 7 كيلو متر.

واضاف انه الحادث الثالث منذ اقل من اربعة ايام وبنفس الطريقة ومن نفس المكان تم استهداف الشركة هذا اليوم، مؤكدا ان التحقيقات مستمرة حول أسباب الحادث.