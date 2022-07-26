سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

القنصلية التركية لشفق نيوز: طاقمنا لم يصب بأذى والقصف سقط قرب شقق سكنية

Category: أمـن

Date: 2022-07-26T22:06:29+0000
القنصلية التركية لشفق نيوز: طاقمنا لم يصب بأذى والقصف سقط قرب شقق سكنية

شفق نيوز/ قالت القنصلية التركية في مدينة الموصل، إن طاقمها لم يصب بأذى خلال قصف صاروخي استهدف محيط المبنى.

وقال مصدر في القنصلية لوكالة شفق نيوز، إن القنصل محمد كوجوك وطاقم القنصلية بخير  ولم يصب احد منهم بأذى، خلال قصف باربع قذائف سقطت في محيط القنصلية وقرب الشقق السكنية بالحي".

من جانبه قال مصدر امني لوكالة شفق نيوز، إن الهجوم على القنصلية التركية بالموصل نفذ بقذائف هاون والانباء الاولية تشير إلى ان مصدرها من منطقة السادة بعويزة والعركوب حيث تخضع المنطقة لسيطرة أمنية من قبل لواء ٣٠ حشد الشبك.

وقال مصدر أمني في وقت سابق لوكالة شفق نيوز، إن القصف تمركز في مجمع شقق (الحدباء) السكني والذي يوجد فيه مقر القنصلية التركية".

related

قصف صاروخي يستهدف بلدة في ديالى

Date: 2021-09-26 16:18:21
قصف صاروخي يستهدف بلدة في ديالى

صور.. الإعلام الأمني: قصف صاروخي على مقر أمني وحي سكني في العاصمة بغداد

Date: 2021-07-08 00:58:03
صور.. الإعلام الأمني: قصف صاروخي على مقر أمني وحي سكني في العاصمة بغداد

قصف صاروخي يستهدف محيط قاعدة زليكان التركية في نينوى

Date: 2022-07-24 17:59:15
قصف صاروخي يستهدف محيط قاعدة زليكان التركية في نينوى

تحديث.. قصف صاروخي يستهدف قاعدة زيلكان للقوات التركية بمحافظة نينوى

Date: 2022-04-24 17:17:46
تحديث.. قصف صاروخي يستهدف قاعدة زيلكان للقوات التركية بمحافظة نينوى

قصف صاروخي بالقرب من قضاء شيخان ضمن حدود محافظة نينوى

Date: 2022-06-21 20:18:58
قصف صاروخي بالقرب من قضاء شيخان ضمن حدود محافظة نينوى

بيان رسمي يحدد موقع إطلاق الصواريخ على "بلد"

Date: 2021-05-03 17:52:11
بيان رسمي يحدد موقع إطلاق الصواريخ على "بلد"

معلومات استخبارية: هجوم صاروخي محتمل على موقعين ببغداد خلال ساعات أو أيام قليلة

Date: 2022-03-18 10:05:43
معلومات استخبارية: هجوم صاروخي محتمل على موقعين ببغداد خلال ساعات أو أيام قليلة

صور.. ضبط منصة الصواريخ التي استهدفت السفارة الامريكية ببغداد

Date: 2022-01-13 17:26:24
صور.. ضبط منصة الصواريخ التي استهدفت السفارة الامريكية ببغداد