القنصلية التركية لشفق نيوز: طاقمنا لم يصب بأذى والقصف سقط قرب شقق سكنية

شفق نيوز/ قالت القنصلية التركية في مدينة الموصل، إن طاقمها لم يصب بأذى خلال قصف صاروخي استهدف محيط المبنى.

وقال مصدر في القنصلية لوكالة شفق نيوز، إن القنصل محمد كوجوك وطاقم القنصلية بخير ولم يصب احد منهم بأذى، خلال قصف باربع قذائف سقطت في محيط القنصلية وقرب الشقق السكنية بالحي".

من جانبه قال مصدر امني لوكالة شفق نيوز، إن الهجوم على القنصلية التركية بالموصل نفذ بقذائف هاون والانباء الاولية تشير إلى ان مصدرها من منطقة السادة بعويزة والعركوب حيث تخضع المنطقة لسيطرة أمنية من قبل لواء ٣٠ حشد الشبك.

وقال مصدر أمني في وقت سابق لوكالة شفق نيوز، إن القصف تمركز في مجمع شقق (الحدباء) السكني والذي يوجد فيه مقر القنصلية التركية".