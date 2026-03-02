القنابل المسيلة للدموع تبعد المتظاهرين عن محيط الخضراء وتسجيل 15 إصابة (فيديو)

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، ليل الاثنين - الثلاثاء، بأن القوات الأمنية تقدمت باتجاه المتظاهرين وأطلقت بكثافة القنابل المسيلة للدموع، وتمكنت من إبعادهم إلى فلكة الحرية (الطابقين) وسط العاصمة بغداد، في محاولة لفض التظاهرة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "مواجهات بين قوات حفظ القانون، ومتظاهرين، أسفرت عن تسجيل 15 حالة إصابة واختناق من الطرفين، نتيجة استخدام القنابل المسيلة للدموع وتراشق الحجارة".

ووفق المصدر، ما تزال الأوضاع متوترة في محيط المنطقة الخضراء (شديدة التحصين)، وسط انتشار أمني مكثف.