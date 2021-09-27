القضاء يلغي حكم اعدام "ابو القواطي" في صلاح الدين

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي في صلاح الدين، اليوم الاثنين، عن الغاء حكم الاعدام الصادر بحق احد الصبية من تجار وجامعي "السكراب" في اطراف قضاء الشرقاط، واعادة محاكمته من جديد بعد تدخل نيابي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "السلطات القضائية وبعد تدخل احد النواب عن صلاح الدين وتقديم ادلة براءة جديدة قررت الغاء حكم الاعدام بحق الشاب (محمد عكلة عيسى) والمشهور باسم (ابو القواطي) في قرية الخضرانية التابعة لناحية اشور في الجانب الايسر من قضاء الشرقاط".

واكد ان "القضاء قرر اعادة محاكمة (ابو القواطي) بعدما قضى اكثر من عامين في السجن تحت التحقيقات".

وجدد العشرات من سكان احد قرية الخضرانية في قضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين، اليوم الاثنين، احتجاجهم ورفضهم الشديد لقرار قضائي بإعدام احد الصبية الذي يعمل تاجرا لـ"السكراب"، مؤكدين ان قرار الاعدام يعد ظلما كبيرا وضربة للقضاء العراقي.

وكانت وكالة شفق نيوز قد سلطت الضوء في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، على تظاهرات لمحتجين في قرية "الخضرانية" بأطراف قضاء الشرقاط.

وذكر مراسلنا ان تجمعا احتجاجيا شاملا نظمه شيوخ العشائر والوجهاء واساتذة جامعيين وطلبة للضغط على القضاء العراقي بالافراج عن الشاب "محمد عكلة عيسى" وهو يعمل تاجر بسيط يجمع "السكراب" من المكبات والنفايات والذي اعتقلته قوات من الحشد الشعبي اواسط عام 2019.

واكدوا ان "قرارات قضائية صدرت بإعدام محمد عكلة والسجن لمرافقيه 15 عاما"، معتبرين ان ذلك "اسرع قرار اعدام في تاريخ العراق وهو محط استغراب واستفهام كبيرين".

وطالبوا؛ بـ"اطلاق سراح محمد عكلة وهو من ذوي ضحايا الارهاب واشد المتضررين من تنظيم داعش الارهابي"، معربين عن استغرابهم "كيف يعقل انتماء محمد عكلة لداعش ونحن ندافع عنه ونعرفه منذ سنوات طويلة".