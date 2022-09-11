القضاء يكشف عن هوية متهم حاول اغتيال مراسل تلفزيوني

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في بابل، يوم الاحد، بإجراء كشف الدلالة لمحاولة اغتيال نفذها قيادي في تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم لمراسل تلفزيوني يعمل في قناة تابعة أيضاً للحكيم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم اليوم إجراء عملية كشف الدلالة (وهو إجراء تقوم به السلطات القضائية والأمنية للتعرف على كيفية تنفيذ أية جريمة) للمتهم ثائر الخالدي القيادي في تيار الحكمة وكيفية تنفيذ محاولة اغتيال مراسل قناة الفرات الفضائية احمد حسن".

وبين أن محاولة الاغتيال وكشف الدلالة تم "في طريق الصلاحية - الشامية بمحافظة الديوانية"، مشيراً إلى أن "اجراء كشف الدلالة بإشراف قضاة مختصين وقوة امنية كبيرة".