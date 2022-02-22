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القضاء يقرر توقيف المقدم عمر نزار على خلفية مجزرة الزيتون

Category: أمـن

Date: 2022-02-22T08:06:40+0000
القضاء يقرر توقيف المقدم عمر نزار على خلفية مجزرة الزيتون

شفق نيوز/ قررت محكمة تحقيق الناصرية الخاصة بقضايا المتظاهرين اليوم الثلاثاء توقيف المقدم عمر نزار على خلفية مجزرة الزيتون في ذي قار الذي سقط على إثرها العشرات من الضحايا والجرحى المحتجين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن القضاء قرر توقيف المقدم عمر نزار وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي المتعلقة بالقتل العمد.

وكانت قوة أمنية كبيرة قد دخلت فجر اليوم إلى محافظة بصحبتها الضابط المطلوب للقضاء (عمر نزار) لغرض التحقيق معه بقضايا قتل المتظاهرين في ذي قار بمجزرة الزيتون، وفقا لمصدر أمني.

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد (20 شباط الحالي)، براءة المقدم عمر نزار من جميع التهم الموجهة إليه بقضية الموصل والتي أثيرت نتيجة أحد الصحفيين، لخلافات بينه وبين فرقة الرد السريع.

وكانت منظمة "إنهاء الإفلات من العقاب"، قد أجرت تحقيقاً استقصائياً، كشف بالوثائق والتسجيلات الفيديوية، عن ضلوع الضابط برتبة مقدم في قوات الرد السريع عمر نزار، بارتكاب جرائم قتل وتعذيب بحق المدنيين خلال عمليات تحرير الموصل من قبضة داعش، عام 2016، وخلال الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مدن عراقية عدة، وأبرزها حادثة جسر الزيتون في مدينة الناصرية.

هذا وتصدر وسم #حاسبوا_عمر_نزار، منصات وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، بعشرات الآلاف من التغريدات، المطالبة من السلطات العراقية الرسمية، بمحاكمة عمر نزار، وجميع الضالعين من قوات الأمن في قتل وتعذيب المدنيين عبر استغلال وظائفهم.

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