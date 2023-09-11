القضاء يصدر أمر اعتقال بحق "تيسير العراقية"

شفق نيوز/ أصدر القضاء العراقي يوم الاثنين، أمر قبض بحق المغنية "تيسير العراقية" بتهمة "الفعل الفاضح".

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن أمر القبض صدر بعد عدم مثول "تيسير العراقية" لأمر استقدام سابق صادر من المحكمة.

وكانت تيسير العراقية قد ظهرت مؤخرا في مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اتهما البعض بالقيام بحركات "مبتذلة"، وإيحاءات أثارت انتقاد مدونين.

وشنت وزارة الداخلية العراقية ومجلس القضاء الأعلى منذ مطلع العام 2023 حملة لملاحقة من اتهمتهم بنشر "محتوى هابط" في وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى إثر ذلك صدرت مذكرات قبض وأحكاماً بالسجن بحق العديد من أولئك الذين ينشرون لمثل هكذا محتوى.