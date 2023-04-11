القضاء يصدر حكما بإعدام أحد أكبر تُجار المخدرات بالعراق

شفق نيوز/ أصدر القضاء العراقي حكما بإعدام شنقًا حتى الموت بحق أحد أكبر تُجار المخدرات في العراق، جاء هذا بعد اعتقاله من قبل هيئة التحقيقات والامن الوقائي المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي.

وذكرت مديرية الأمن (التحقيقات والأمن الوقائي) في الحشد ببيان اليوم الثلاثاء، ان القضاء العراقي أصدر حكم الإعدام بحق أحد أكبر تُجار المخدرات المختص تم اعتقاله في محافظة الأنبار بقضاء هيت في ناحية المحمدية كما ضُبطت معه كمية كبيرة من المواد المخدرة وأكياس “الكبتاغون” كان ينوي بيعها في عدد من المحافظات.

وأضاف البيان ان التاجر يمارس تجارة المخدرات دوليًا بعد شرائها من الخارج ليتم توزيعها على عدد من محافظات العراق حتى تمكنت هيئة التحقيقات من ضبطه مع المواد المخدرة بعد اخذ الموافقات من قِبل القاضي المختص.